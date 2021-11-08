Måneskin обвинили в плагиате концертных нарядов. Фото

Известный музыкальный коллектив Cugini di Campagna обвинила итальянскую рок-группу Måneskin в плагиате. По их мнению, на концерте в Лас-Вегасе, где Måneskin были на разогреве у Rolling Stones, вокалист Дамиано Давид и другие были одеты в звездно-полосатую одежду, такую же, которую надевал солист Ник Лучани.

Соответствующее заявление появилось на официальных страницах Cugini di Campagna в Facebook и Instagram. "Måneskin выступали в США перед Rolling Stones в наряде Cugini di Campagna. Хватит копировать нашу одежду", – говорится в посте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также они опубликовали фото в доказательство того, что Måneskin повторяют за группой. На снимке изображены вокалисты музыкальных коллективов в похожих нарядах.

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Дамиано Давид выступил в синей водолазке с паетками и белыми звездами, а на ногах у него были брюки в красно-белую полоску. Такой же образ был у вокалиста Ника Лучани. Аутфиты отличались лишь тканью, размером звезд и полосок.

Отметим, что их внешний вид был данью уважения флагу США. Конечно, Ник и Дамиано были не единственными артистами, которые носили звездно-полосатую одежду на сцене. Однако Cugini di Campagna восприняли это на свой счет и назвали Måneskin их подражателями.

Поклонники групп заполонили комментарии под публикациями. Они разделились во мнениях, одни раскритиковали Måneskin, другие поддержали, а также были и те, кто просто шутил про коллективы.

"Вы все скопировали американский флаг. Остерегайтесь Байдена, он может отомстить", "Дамиано все равно никто не превзойдет", "Теперь потребуется мем Таноса с лицом Дамиано и говорящий: "Я даже не знаю, кто вы", "Успокойтесь, даже Мик Джаггер подражает Адриано Паппалардо", "Извини, но Дамиано лучше", "Невероятное сходство", "Вместо того, чтобы гордиться, ссорьтесь", "Костюм выглядит на Лучано намного лучше! Нет никакого сравнения". "Наслаждайтесь пенсией, вы были хороши и вас помнят. Дайте молодым жить мечтой", "У вас разные дизайны", – пишут люди.

Коротко про группы:

Cugini di Campagna – итальянская поп-группа, которая была создана в 1970 году в Риме. Стали известны благодаря эксцентричному внешнему виду и умением брать высокие ноты. В 1973 году выпустили песню "Anima mia", которая стала хитом до начала 80-х. В составе группы – Ивано Мичетти, Сильвано Микетти, Тициано Леонарди, Ник Лучани.

Måneskin – итальянская рок-группа, созданная в 2016 году в Риме. Стали известны благодаря участию в вокальном шоу "Х-Фактор" в 2017 году и победе на Евровидение в 2021 году. В составе – вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Måneskin выпустила новый клип на песню под названием "Mammamia". Песня вошла в сет-лист их тура по миру в 2022 году, в ходе которого они также посетят столицу Украины.