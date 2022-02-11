'Мне тупо не отдают деньги': украинский стилист обвинила Камалию в невыплате гонораров

Стилист София Неведомая обвинила популярную украинскую певицу Камалию в невыплате гонораров за работу, проделанную еще в декабре прошлого года. Якобы ей заплатили только 100 долларов, хотя должны были 600.

Соответствующий пост Неведомая опубликовала на личной странице в Instagram. "Не думала, что меня коснется такая тема, но помимо всяких несправедливостей в нашей сфере и каких-то не покрытых расходников – костюмов, транспорта, заниженных гонораров, за что я всегда молчала лишь бы сделать визуально хорошо. Мне теперь тупо не отдают деньги за мою работу в клипе, работу швеи и наше потерянное время", – написала София Неведомая (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Стилист рассказала, что 10 декабря отработала 12-часовую смену, за которую ей заплатили лишь половину. После этого, на протяжении уже трех месяцев Софии не выплачивают деньги за расходные материалы, игнорируют требования, а теперь заявляют, что "денег нет".

"Просто говорят, что моих денег нет, что за пошив и мое потраченное время мне не заплатят, потому что отдали не в срок. Простите, эта артистка болела ежемесячно и уезжала отдыхать, поэтому в сроке виновата я. А за свою работу на клипе я просто не должна получать, потому что у них так принято относиться к людям", — написала Неведомая.

Кроме того, стилист разместила скриншоты переписок с командой Камалии и самой певицей. На кадрах видно, что сначала Софии обещают разобраться в ситуации, а после начинают игнорировать. Тогда она написала режиссеру клипов, который в результате сказал ей разбираться самостоятельно.

Вскоре Неведомая написала напрямую Камалии, однако певица ничего ей не ответила. Стилист призналась, что рассчитывала на эти деньги, чтобы заплатить за съемную квартиру в Киеве.

Теперь, как выяснилось, Камалия заблокировала профиль Софии в Instagram, о чем написала сама девушка в stories.

"Ребята она меня заблочила и не видит ваших отметок под моим постом. Реакции и ответа от нее никакого не поступало", – написала София Неведомая.

В комментарии изданию "Сегодня" мама Камалии стала на защиту певицы, заявив, что это вовсе не она "кинула" Софию, а наоборот.

"Она на клип даже не успела нам сшить костюмы. Мы все еще ждем когда она нам сшьет комбинезон и тогда мы заплатим. Но ее портниха заболела коронавирусом, и она не успела сделать нам тот комбинезон", – сказала Инна Шмаренкова.

По ее словам, Камалия согласилась, что потом переделают концертные наряды и вскоре они выкупят их. Однако по мнению Шмаренковой, стилист не выполнила задания в срок. Кроме того, женщина считает, что София решила сделать пиар благодаря Камалии.

"Камалия никому в Украине не должна ни копейки, напротив, она свои деньги отдает людям. София вообще не работала и ее даже на площадке не было, я даже не знаю как таковое режиссер потерпел", – сказала Инна Шмаренкова.

Коротко о знаменитости:

Камалия – украинская певица, заслуженная артистка Украины, победительница 14-го конкурса красоты "Миссис мира". 2003 - вышла замуж за британско-украинского миллионера пакистанского происхождения Мохаммада Захура. В сентябре 2013 года у супругов родилась двойня – дочери Арабелла и Мирабелла.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Камалия спустя три недели после тяжелой болезни появилась на публике, приняв участие в музыкальном проекте.