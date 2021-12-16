Мишина вспомнила, как Константин Меладзе раскритиковал ее на талант-шоу: это было позорно. Видео

Украинская актриса Ксения Мишина вспомнила, как на старте своей карьеры, когда только планировала поступать в Киевский университет театра, кино и телевиденья имени Карпенко-Карого, решила поучаствовать в одном из популярных на тот момент талант-шоу. Во время отборочного тура композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе раскритиковал участницу за ее вокал и хореографию.

Историей 10-летней давности Мишина поделилась на личной страничке в Instagram. Текст она опубликовала под снимком, на котором позирует в кружевном бюстгальтере.

Начинающая артистка изначально не планировала связывать свою жизнь с театром и кино. Она училась на экономиста в родном Севастополе, однако уже тогда понимала, что заниматься финансами и банковским делом она не будет. Поэтому решила перебраться в столицу и стать телеведущей. Все изменилось, когда Ксения услышала о кастинге на талант-шоу "Украина слезам не верит". Туда отбирали молодых людей, которые умеют делать все: петь, танцевать, играть на сцене и перед камерой.

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"Я не умела ничего. На отборочные туры приходили потрясающие актеры, певцы, танцоры и... я. Я искренне не понимала, что я там делаю, но до конца сражалась со своей дикой неуверенностью, делая все, как могла. Перед последним туром я уехала в Севастополь закрывать сессию (я не бросила экономический). Мы с подругами стояли в коридоре на перемене и вдруг раздался звонок. Мне сказали, что я прошла на финальный этап. Через пару дней я должна была быть в Киеве. Подготовить сценку, спеть песню и станцевать танец", – поделилась воспоминаниями Ксения.

В решающем туре Мишина решила исполнить песню Светланы Лободы "Черный ангел". Когда будущая знаменитость начала петь, Меладзе практически сразу ее остановил.

"Да, это было позорно и мне об этом сказали. При чем очень утрировано. Внутри я сжалась и почувствовала себя истинным ничтожеством", – рассказала актриса.

На подготовку танца времени практически не было. Мишина успела лишь выучить пару движений, которые ей показала подруга. Именно поэтому реакция судей была негативной. Театральный номер жюри понравился, хотя, как признается звезда "Крепостной", на тот момент она была уже в растоптанном состоянии.

Несмотря на два неудачных выступления из трех, Ксения все-таки стала участнице шоу. Константин Меладзе отметил внешние данные юной девушки и предложил побороться за победу.

Отметим, благодаря этому проекту на телеэкранах впервые появились актеры Константин Войтенко и Юлия Долмашец, певица и дизайнер Катя Сильченко. На официальном You-Tube-канале "Нового канала" до сих пор сохранилось видео с Ксенией Мишиной во время участия в шоу.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Родилась в 1989 году в Севастополе. Дебют в полнометражном фильме состоялся в 2014 году ("Раскаленный периметр"). В 22 года актриса родила сына Платона от женатого мужчины.

OBOZREVATEL ранее писал, что Ксения Мишина впервые назвала причину разрыва со своим экс-возлюбленным, победителем проекта "Холостячка", юмористом Александром Эллертом.