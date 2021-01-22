Мишина усомнилась в любви Эллерта

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Ксения Мишина и Александр Эллерт

Победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт в разговоре с журналистами признался, что влюбился в Ксению Мишину с первого взгляда. На что актриса резко отреагировала, засомневавшись в словах мужчины.

Соответствующий ролик опубликовала в личных Instagram-сторис Мишина. На видео видно, как пара едет в машине и Эллерт дает интервью по телефону. В какой-то момент у Александра спрашивают, насколько быстро рождается любовь – он отвечает, что сразу же (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Что значит, насколько быстро рождается любовь? Сразу наверное она рождается", – ответил Эллерт.

Александр Эллерт

Тут подключилась Мишина: "Давай, расскажи, ты сразу в меня влюбился? Вот с первого взгляда?".

Ксения Мишина
Ксения Мишина и Александр Эллерт

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