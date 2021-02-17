Мишина пожаловалась на разлуку с Эллертом. Видео
Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина заявила, что сейчас мало времени проводит со своим избранником Александром Эллертом.
Так, после приезда пары из отдыха в Доминикане – каждый из них занялся своими делами и проблемами. Об этом Мишина сообщила в личных Instagram-сторис (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"В общем, прилетели мы с любимым. Целыми днями теперь порознь, решаем кучу своих проблем, примерок и дел. Кстати, скоро у нас новый проект, в котором мы будем участвовать вместе", – рассказала Ксения.
Напомним, что Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхали в солнечной Доминикане. Знаменитости активно делились снимками с отпуска, публиковали смешные ролики и радовали поклонников совместными фото.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.
Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.