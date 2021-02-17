Мишина пожаловалась на разлуку с Эллертом. Видео

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина заявила, что сейчас мало времени проводит со своим избранником Александром Эллертом.

Так, после приезда пары из отдыха в Доминикане – каждый из них занялся своими делами и проблемами. Об этом Мишина сообщила в личных Instagram-сторис (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В общем, прилетели мы с любимым. Целыми днями теперь порознь, решаем кучу своих проблем, примерок и дел. Кстати, скоро у нас новый проект, в котором мы будем участвовать вместе", – рассказала Ксения.

Напомним, что Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхали в солнечной Доминикане. Знаменитости активно делились снимками с отпуска, публиковали смешные ролики и радовали поклонников совместными фото.

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