Мишина повеселилась с собакой на камеру и вызвала Эллерта на баттл. Видео

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками видео, на котором повеселилась вместе с собакой под песню Baha Men – Who let the dogs out.

В кадре знаменитость появилась с животным породы бигль. Соответствующий ролик Мишина опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на видео "холостячка" появилась с собакой породы бигль, которую держала в руках. Актриса станцевала с животным под знаменитую песню Baha Men – Who let the dogs out.

Кроме того, кинозвезда вызвала на баттл своего возлюбленного Александра Эллерта.

"Я вызываю тебя, мой любимый. Принимаешь?" – подписала кадр Мишина.

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. С августа по ноябрь 2019 участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, став победителями проекта.

Первой весомой работой актрисы стала роль Камиллы в мелодраме "Искушение", а настоящее профессиональное признание она получила в 2019 году, сыграв роль Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".

Кроме того, на телеканале СТБ 23 октября 2020 года стартовал проект о любви "Холостячка". За сердце главной героини Мишиной боролись 15 мужчин.

Ранее Мишина на одной из вечеринок повеселилась под песню российского рэпера Моргенштерна. Вместе с ней развлеклась и известная певица Алина Паш.

Также актриса поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в королевском образе. Судя по всему, она снимается в новом проекте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.

Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.