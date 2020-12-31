Мишина, Дорофеева и другие украинские звезды, которым 2020 год кардинально изменил жизнь

Анастасия Польская Люди 14:44, 31.12.2020

В 2020 году "Холостячка" Ксения Мишина наконец-то нашла свою любовь, а Надя Дорофеева решила начать сольную карьеру и не прогадала.

Уходящий год был полон плохих и хороших событий в отечественном шоу-бизнесе, которые привели к разным последствиям. Так, актриса и звезда сериала "Крепостная" Мишина стала участницей первого сезона шоу "Холостячка", который подарил ей настоящую любовь – Александра Эллерта, а Владимир Остапчук со скандалом развелся с Еленой Войченко и женился на возлюбленной Кристине. У кого еще из украинских звезд произошли судьбоносные события в 2020 году – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ровно через полгода после сказочной свадьбы в Италии муж Алины Гросу объявил, что уходит к другой женщине. Гросу призналась, что ей долгое время было стыдно сообщать близким, поклонникам и прессе о разрыве. Поэтому она держала это в тайне вплоть до сентября 2020 года.

По словам артистки, Комков сначала предложил пожить отдельно, а позже и вовсе заявил, что никогда не любил Алину.

Свадьба Алины Гросу и Александра Комкова.
Instagram Алины Гросу

В марте 2020 года шоумен официально развелся с супругой Еленой Войченко после 12 лет брака. Уже в мае Остапчук представил общественности возлюбленную Кристину Горняк, с которой познакомился на свадьбе в Италии в прошлом году. В октябре пара сыграла пышную свадьбу в ресторане под Киевом, на которой Владимиру было сложно сдерживать нахлынувшие чувства.

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк.
Instagram Владимира Остапчука
Владимир Остапчук с бывшей женой Еленой Войченко.
Instagram Владимира Остапчука

Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) объявили о распаде группы "Время и Стекло", а уже спустя несколько месяцев Надя запела сольно. Ее первый сингл "Горит" вошел в топ-чарт мирового Shazam, а клип набрал миллионы просмотров в сети YouTube. Более того, Дорофеева стала первым украинским артистом в 2020 году, занимающим первое место в рейтинге Apple Music более нескольких недель.

Надя Дорофеева.
Скриншот клипа Дорофеевой

После проекта "Холостячка" Мишина и Эллерт сохранили отношения. Судя по публикациям знаменитостей в соцсетях, их любовь только крепнет с каждым днем. Актриса сообщила на своей странице, что рядом с Александром чувствует себя свободно и комфортно, поэтому было принято решение съехаться. Также известно, что пара встретит вместе Новый год в Карпатах во время небольшого мини-отпуска.

Мишина приняла кольцо Эллерта в финале шоу "Холостячка".
Instagram Ксении Мишиной

Солистка известной украинской группы "The Hardkiss" решила принять участие в шоу "Танці з зірками", несмотря на то, что по словам самой Саниной, с танцами ее ничего не связывает. Так, уже спустя несколько эфиров Юлия чувствовала себя на паркете как рыба в воде и получала самые высокие баллы от судей. После завершения сезона, певица стала значительно чаще фигурировать в заголовках СМИ, на экране и в журналах. Кроме того, аудитория Instagram Саниной выросла до более 645 тыс. подписчиков.

Юлия Санина на шоу "Танці з зірками".
Instagram Юлии Саниной

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько могут заработать украинские звезды за выступления на Новый год.

  • Оля Полякова может за одну новогоднюю ночь заработать 150 тысяч долларов.

  • Наталия Могилевская на праздник будет работать на закрытом мероприятии в Буковеле.

  • Самые большие суммы за выступление просит Макс Барских.

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