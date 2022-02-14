Финалистка "Мисс Англия" бросила гламурный подиум, чтобы стать дальнобойщицей. Фото

Дарья Дурова
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Милли Эвератт бросила моделинг ради мужской работы
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22-летняя Милли Эвератт, финалистка конкурса красоты "Мисс Англия", отказалась от карьеры модели, чтобы водить грузовик. Девушка мечтает стать дальнобойщицей и развивается в индустрии, где традиционно доминируют мужчины, чтобы сломать стереотипы.

Эвератт живет в Линкольншире и является дочкой фермера, передает Daily Mail. Сейчас она проходит подготовку для получения лицензии водителя грузового автомобиля класса 1 и класса 2, что позволит девушке управлять 44-тонными фурами.

Милли уже привыкла водить тракторы на ферме своего отца и считает, что переход к огромным грузовикам – это логический шаг вперед. Она сказала, что решилась на новую работу на фоне того, что в Великобритании наблюдается нехватка дальнобойщиков.

Видео дня
Экс-модель Милли Эвератт
Эвератт дошла до финала "Мисс Англия"

Раньше она пробовала себя в роли модели, следуя примеру своей сестры. Эвератт не только дошла до финала "Мисс Англия", но и получила корону "Мисс благотворительность" в 2018 году, так как собрала больше всего денег на добрые дела.

Милли Эвератт получила титул "Мисс благотворительность-2018"

Как заявила Милли, она собирается стать дальнобойщицей, чтобы доказать: "не только 40-летние мужчины" могут управлять большегрузными автомобилями.

"Я думаю, что в наше время нет ничего, что могло бы помешать девушкам участвовать в подобном... Я знаю некоторых дочерей фермеров, которые ничего не делают, чтобы помочь своим родителям заниматься сельским хозяйством. Феминизм забыл о сельском хозяйстве", – сказала бывшая модель.

Эвератт хочет стать дальнобойщицей
Английская модель Милли Эвератт
Милли 22 года

Жительница Великобритании добавила, что надеется вдохновить других женщин заниматься тем, что им по душе. "Я не боюсь испачкать руки", – заявила она.

Милли Эвератт

Милли пояснила, что в 18-летнем возрасте пыталась получить водительское удостоверение для поездок на грузовиках, но планам помешала пандемия и другие факторы.

"Нехватка водителей большегрузных транспортных средств в прошлом году очень подстегнула меня, и мне снова захотелось получить [лицензию]", – рассказала Эвератт.

Видео, которое Милли Эвератт снимала для конкурса красоты:

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