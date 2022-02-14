Финалистка "Мисс Англия" бросила гламурный подиум, чтобы стать дальнобойщицей. Фото

22-летняя Милли Эвератт, финалистка конкурса красоты "Мисс Англия", отказалась от карьеры модели, чтобы водить грузовик. Девушка мечтает стать дальнобойщицей и развивается в индустрии, где традиционно доминируют мужчины, чтобы сломать стереотипы.

Эвератт живет в Линкольншире и является дочкой фермера, передает Daily Mail. Сейчас она проходит подготовку для получения лицензии водителя грузового автомобиля класса 1 и класса 2, что позволит девушке управлять 44-тонными фурами.

Милли уже привыкла водить тракторы на ферме своего отца и считает, что переход к огромным грузовикам – это логический шаг вперед. Она сказала, что решилась на новую работу на фоне того, что в Великобритании наблюдается нехватка дальнобойщиков.

Видео дня

Раньше она пробовала себя в роли модели, следуя примеру своей сестры. Эвератт не только дошла до финала "Мисс Англия", но и получила корону "Мисс благотворительность" в 2018 году, так как собрала больше всего денег на добрые дела.

Как заявила Милли, она собирается стать дальнобойщицей, чтобы доказать: "не только 40-летние мужчины" могут управлять большегрузными автомобилями.

"Я думаю, что в наше время нет ничего, что могло бы помешать девушкам участвовать в подобном... Я знаю некоторых дочерей фермеров, которые ничего не делают, чтобы помочь своим родителям заниматься сельским хозяйством. Феминизм забыл о сельском хозяйстве", – сказала бывшая модель.

Жительница Великобритании добавила, что надеется вдохновить других женщин заниматься тем, что им по душе. "Я не боюсь испачкать руки", – заявила она.

Милли пояснила, что в 18-летнем возрасте пыталась получить водительское удостоверение для поездок на грузовиках, но планам помешала пандемия и другие факторы.

"Нехватка водителей большегрузных транспортных средств в прошлом году очень подстегнула меня, и мне снова захотелось получить [лицензию]", – рассказала Эвератт.

Видео, которое Милли Эвератт снимала для конкурса красоты:

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