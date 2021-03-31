Меган Маркл планирует рожать второго ребенка дома – СМИ

Беременная жена принца Гарри Меган Маркл готовится к домашним родам, которые ожидаются в начале лета. Герцог и герцогиня Сассекские планируют встретить ребенка в своем особняке в Монтесито, штат Калифорния.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, будущая дочь супругов станет первым ребенком в истории британской королевской семьи, который будет рожден в США.

Будучи беременной своим первенцем Арчи, Меган тоже собиралась рожать его дома, во Фрогмор-коттедже, где они жили вместе с Гарри до сложения с себя королевских полномочий. Однако, когда малыш не появился в назначенный срок, Маркл была доставлена в частную Портлендскую больницу Лондона, где и родила сына.

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