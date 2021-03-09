Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына Арчи в новой фотосессии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее муж, британский принц Гарри позировали с маленьким сыном Арчи, держа его на руках.

Соответствующий снимок появился на странице фотографа Мисана Гарримана в Instagram. Так, на фото принц Гарри нежно обнимает свою супругу, а первенец в этот момент удобно сидит у мамы на руках. Меган стоит в длинном платье с цветочным принтом, наряд хорошо подчеркнул округлившийся живот (кадр можно посмотреть ниже).

"Какая замечательная новость, чтобы отметить Международный женский день. Поздравляю вас, друзья! Гарри, добро пожаловать в клуб #girldad (в переводе с английского "девочка и папа")", – говорится в подписи к фото.

В двухчасовом интервью Опре Уинфри Маркл призналась, что у них будет девочка. Дочь пары должна появиться на свет в начале лета. Кроме того, герцоги Сассекские заявили, что больше детей они не планируют. А принц Гарри отметил, что очень рад, что у них с Меган будет девочка.

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