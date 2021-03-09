Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына Арчи в новой фотосессии
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее муж, британский принц Гарри позировали с маленьким сыном Арчи, держа его на руках.
Соответствующий снимок появился на странице фотографа Мисана Гарримана в Instagram. Так, на фото принц Гарри нежно обнимает свою супругу, а первенец в этот момент удобно сидит у мамы на руках. Меган стоит в длинном платье с цветочным принтом, наряд хорошо подчеркнул округлившийся живот (кадр можно посмотреть ниже).
"Какая замечательная новость, чтобы отметить Международный женский день. Поздравляю вас, друзья! Гарри, добро пожаловать в клуб #girldad (в переводе с английского "девочка и папа")", – говорится в подписи к фото.
В двухчасовом интервью Опре Уинфри Маркл призналась, что у них будет девочка. Дочь пары должна появиться на свет в начале лета. Кроме того, герцоги Сассекские заявили, что больше детей они не планируют. А принц Гарри отметил, что очень рад, что у них с Меган будет девочка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Меган Маркл заговорила о расизме в королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
О чем сказали Меган Маркл и принц Гарри в интервью Опре. На американском телеканале CBS вышло первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и ее мужа, британского принца Гарри после того, как они отказались от королевских обязанностей..