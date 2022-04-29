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Маша Ефросинина – о разлуке с мужем из-за войны: дети впервые видели, как их папа плачет

Катерина Малай
Люди
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Маша Ефросинина – о разлуке с мужем из-за войны: дети впервые видели, как их папа плачет

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала, как скучает по мужу, с которым ее разделила война. Артистка раскрыла, что их прощание на границе с Украиной было очень эмоциональным, поэтому дети впервые увидели, как отец плачет.

Сейчас Тимур остается в Киеве, где служит в рядах территориальной обороны и волонтерит в свободное время. Об этом звезда рассказала в интервью "Ранку з Україною" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам телеведущей, после прощания с избранником в апреле этого года они ни разу не виделись, а общение поддерживают только по видеосвязи и смс.

"Мы 4 с половиной недели были в Украине, а потом уехали. Как попрощались на границе, так и не виделись больше. Два дня не могу дозвониться. Уже что-то мне плохо. Ну, он мне отписывает, все нормально, просто занят", – призналась она.

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Маша Ефросинина раскрыла, как прощалась с мужем

Знаменитость раскрыла, что никогда раньше за 20 лет знакомства не расставалась с любимым на столь долгий период времени, поэтому прощание казалось очень чувственным.

"Это впервые, когда дети видели, что папа плачет. Мы никогда не расставались так на долго. Неизвестность, да. 2 мая будет 20 лет, как мы познакомились. И это будет первое наше 2 мая в разлуке", – со слезами на глазах рассказала Ефросинина.

Звезда также сказала ведущей, что ее муж не позволяет ей унывать и очень любит слушать о будничных делах семьи, ведь это его вдохновляет и дает силы переживать войну.

В этом году супруги проведут годовщину знакомства в разлуке

По этой причине, по словам звезды, влюбленные не позволяют себе лишних нежностей или романтических слов, чтобы не чувствовать разлуку еще острее.

"Последнее сообщение было по делам. Мы с ним говорили об этом. Он говорит, что ему не легче, когда я плачу. Когда он видит нас улыбающимися, когда мы рассказываем что-то типа: "Мы сегодня купили собаке новую кровать", он так радуется ", – говорится в комментарии ведущей.

Знаменитость объяснила, что тоже "раскисает", если позволяет себе проявления нежностей, поэтому общение между ней и мужем сейчас происходит "сухо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Маша Ефросинина прокомментировала поступок казахского стендап-комика Нурлана Сабурова на концерте в США и сообщение российского "короля эстрады" Филиппа Киркорова о поддержке коллаборанта Виктора Медведчука.