Маша Ефросинина – о разлуке с мужем из-за войны: дети впервые видели, как их папа плачет

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала, как скучает по мужу, с которым ее разделила война. Артистка раскрыла, что их прощание на границе с Украиной было очень эмоциональным, поэтому дети впервые увидели, как отец плачет.

Сейчас Тимур остается в Киеве, где служит в рядах территориальной обороны и волонтерит в свободное время. Об этом звезда рассказала в интервью "Ранку з Україною" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам телеведущей, после прощания с избранником в апреле этого года они ни разу не виделись, а общение поддерживают только по видеосвязи и смс.

"Мы 4 с половиной недели были в Украине, а потом уехали. Как попрощались на границе, так и не виделись больше. Два дня не могу дозвониться. Уже что-то мне плохо. Ну, он мне отписывает, все нормально, просто занят", – призналась она.

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Знаменитость раскрыла, что никогда раньше за 20 лет знакомства не расставалась с любимым на столь долгий период времени, поэтому прощание казалось очень чувственным.

"Это впервые, когда дети видели, что папа плачет. Мы никогда не расставались так на долго. Неизвестность, да. 2 мая будет 20 лет, как мы познакомились. И это будет первое наше 2 мая в разлуке", – со слезами на глазах рассказала Ефросинина.

Звезда также сказала ведущей, что ее муж не позволяет ей унывать и очень любит слушать о будничных делах семьи, ведь это его вдохновляет и дает силы переживать войну.

По этой причине, по словам звезды, влюбленные не позволяют себе лишних нежностей или романтических слов, чтобы не чувствовать разлуку еще острее.

"Последнее сообщение было по делам. Мы с ним говорили об этом. Он говорит, что ему не легче, когда я плачу. Когда он видит нас улыбающимися, когда мы рассказываем что-то типа: "Мы сегодня купили собаке новую кровать", он так радуется ", – говорится в комментарии ведущей.

Знаменитость объяснила, что тоже "раскисает", если позволяет себе проявления нежностей, поэтому общение между ней и мужем сейчас происходит "сухо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Маша Ефросинина прокомментировала поступок казахского стендап-комика Нурлана Сабурова на концерте в США и сообщение российского "короля эстрады" Филиппа Киркорова о поддержке коллаборанта Виктора Медведчука.