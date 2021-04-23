MARUV записала эротичный клип совместно с румынским композитором. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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MARUV выпустила новую песню совместно с румынским композитором

Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер MARUV презентовала видеоработу под названием " Call 911", которую записала совместно с румынским исполнителем и композитором SICKOTOY. В клипе можно увидеть много сцен сексуального характера.

О премьере знаменитость сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующий пост (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В пикантном ролике исполнительница появилась в откровенном белье, а сверху надела кожаный длинный плащ.

Поклонники уже успели оценить новую работу артистов, поэтому в комментариях делятся своими впечатлениями. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Я просто в диком восторге, один из лучших треков, которые я слышал за последнее время", "Супер!", "Лучшая", "MARUV выпустила очередную пушку!", Бомба! Поздравляю! Любимейший трек", "Слабовато однако", "Это разорвет все музыкальные платформы".

Скриншот публикации.
Кадр из клипа.
Комментарии поклонников.
Комментарии поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV выпустила новую песню и клип с сексуальным подтекстом. Англоязычная композиция называется Crush. Это ремикс песни Crush 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж. В клипе Maruv появилась в красном полупрозрачном костюме, а все артисты балета были в черных нарядах.

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