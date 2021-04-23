MARUV записала эротичный клип совместно с румынским композитором. Видео

Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер MARUV презентовала видеоработу под названием " Call 911", которую записала совместно с румынским исполнителем и композитором SICKOTOY. В клипе можно увидеть много сцен сексуального характера.

О премьере знаменитость сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующий пост (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В пикантном ролике исполнительница появилась в откровенном белье, а сверху надела кожаный длинный плащ.

Поклонники уже успели оценить новую работу артистов, поэтому в комментариях делятся своими впечатлениями. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Я просто в диком восторге, один из лучших треков, которые я слышал за последнее время", "Супер!", "Лучшая", "MARUV выпустила очередную пушку!", Бомба! Поздравляю! Любимейший трек", "Слабовато однако", "Это разорвет все музыкальные платформы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV выпустила новую песню и клип с сексуальным подтекстом. Англоязычная композиция называется Crush. Это ремикс песни Crush 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж. В клипе Maruv появилась в красном полупрозрачном костюме, а все артисты балета были в черных нарядах.