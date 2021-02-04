MARUV в новом образе сравнили с Пугачевой. Фото

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) удивила поклонников новым образом. Так, ее сравнили на новых фото с российской артисткой Аллой Пугачевой.

Соответствующие снимки 29-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них MARUV позировала в черном и красном худи собственного бренда, а также в черных колготах. Свой образ она дополнила ярким макияжем и светлым париком.

Подписчики MARUV заявили, что на некоторых фотографиях она безумно похожа на 71-летнюю Пугачеву. Они отметили, что не узнали певицу.

"Алла Пугачева, вы так помолодели", "Алла, это вы?", "Я подумала, что на первом фото – Пугачева", "На Пугачеву похожа", "Галкин вздрогнул", – написали люди.

MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица MARUV стала членом жюри в одном из популярных российских шоу "Суперстар", которое транслируют на телеканале "НТВ".