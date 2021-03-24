MARUV в корсете примерила образ ретро. Фото

Украинская исполнительница, композитор, поэтесса и продюсер MARUV, которая строит карьеру в России, продемонстрировала образ ретро в эффектном корсете.

Серию черно-белых снимков звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, она позировала в наряде с меховыми вставками и велюровых длинных перчатках.

Свой образ певица дополнила массивными серьгами, выразительными стрелками на глазах и аккуратно уложенными волосами.

Поклонники пишут, что новый наряд очень идет артистке. Вот некоторые их комментарии:

"Роскошная в любом образе! Так может только Марув", "Круто", "Роскошь", "Как всегда прекрасна", "Звезда немого кино".

Коротко о знаменитости:

Анна Корсун родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В школьные годы ходила на танцы и музыку, а также в составе танцевального коллектива "Лик" гастролировала по Украине. Окончила музыкальную школу (хоровое отделение). Затем поступила в физико-математический лицей.

В 2013 году Анна создала группу The Pringlez, которая изначально была собрана в качестве учебного проекта студентов. Через четыре года артистка приняла решение о переезде коллектива в Киев, смене названия, репертуара и музыкального направления.

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