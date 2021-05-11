Мама певицы KAMALIYA попала в ДТП: подробности

Инна Петровна Шмаренкова, мама и экс-продюсер украинской певицы KAMALIYA, стала жертвой водительской неосторожности не по своей вине.

Во вторник, 11 мая, в Голосеевском районе Киева ее автомобиль на скорости был "подрезан" другим. К счастью, сама Инна Петровна травм не получила, чего нельзя сказать о любимой машине "звездной" мамы.

Как рассказала сама Шмаренкова, за рулем автомобиля была девушка.

"За рулем была девушка. Когда это произошло, меня остановили; водитель была не одна, с парнем, очень истерила. Они меня обвинили в том, что я в них въехала. хотя очевидно, что это они подрезали меня. Вызвали полицию, будем подавать в суд. Они – на меня, я – на них", – отметила мама певицы.

Инна Петровна уже обратилась к страховым агентам, а также собирается компенсировать и моральный ущерб.