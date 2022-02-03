Мама 'Мисс США' раскрыла причину самоубийства своей дочери, о которой раньше никто не знал

Мама обладательницы титула "Мисс США-2019" Чесли Крист, спрыгнувшей с 29 этажа, раскрыла причину самоубийства своей дочери. По словам Эйприл Симпкинс, 30-летняя модель страдала от депрессии, о которой раньше не было известно никому.

Все обстоятельства выяснились после расследования смерти девушки. Об этом она рассказала в своем посте в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам матери "Мисс США", Крист вела двойную жизнь – публичную, где никто не догадывался о ее проблемах с психикой, а также частную, которую она скрывала даже от самых близких.

"Сегодня была официально подтверждена причина смерти моей дорогой дочери Чесли, о которой тайно догадывались наши родные и друзья. Хотя в это трудно поверить, это правда. Чесли вела как общественную, так и личную жизнь", – говорится в сообщении.

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Эйприл Симпкинс рассказала, что напрямую покойная модель никому не сообщала о своем эмоциональном состоянии и проблемах с ментальным здоровьем.

"В частной жизни она имела дело с функциональной депрессией, которую она скрывала ото всех, включая меня, своего ближайшего доверенного лица, до самой смерти", – сообщила она.

Отметим, что функциональная депрессия характеризуется ощущением заниженной самооценки и безвыходности, потерей сна, аппетита, а также проблемами с концентрацией внимания.

Незадолго до своей смерти 30-летняя звезда жаловалась на давление со стороны общества и критику из-за фигуры и возраста. После победы на конкурсе красоты хейта вокруг модели прибавилось в разы, поэтому она даже обратилась к психологу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чесли Крист была найдена мертвой на улице в центре Манхэттена после того, как спрыгнула из окна многоэтажки.В ее квартире обнаружили предсмертную записку.

Коротко о звезде: