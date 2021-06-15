Максим Галкин показал помолодевшую Аллу Пугачеву. Фото

Российский шоумен Максим Галкин показал свежее селфи со своей супругой Аллой Пугачевой, сделанное в салоне автомобиля. Многие поклонники обратили внимание, что на фото 72-летняя артистка выглядит моложе 44-летнего супруга.

Соответствующий снимок Максим опубликовал на личной странице в Instagram. На нем Пугачева позировала в стильной белой рубашке, дополнив образ лаконичными украшениями. Волосы у певицы на фото распущены и красиво уложены. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Алла Борисовна кокетливо улыбалась, демонстрируя на камеру белоснежные зубы и светящиеся от счастья глаза.

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Пользователи сети отметили, что в свои 72 года Пугачева выглядит роскошно. Они засыпали певицу множеством комплиментов.

"Пугачева моложе Галкина выглядит", "Очень красивая", "Алла Борисовна вообще не стареет", "Как хорошо выглядит Алла Борисовна", "Я сначала думала, что это Галкин с девушкой какой-то", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Алла Пугачева – известная советская и российская певица, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России. С 2011 года замужем за шоуменом Максимом Галкиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали снимок 71-летней Пугачевой без фотошопа и фильтров. Он был сделан во время празднования дня "желтых цветов" – торжество, придуманное артисткой 16 лет назад.