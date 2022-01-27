Маколей Калкин женится после 20 лет холостяцкой жизни: как выглядит избранница и мать его сына

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин сделал предложение матери своего сына Бренде Сонг после 20 лет холостяцкой жизни. 33-летняя избранница актера согласилась стать его супругой.

Об этом сообщило издание People, ссылаясь на собственные источники, близкие к паре. Кроме этого, папарацци удалось сфотографировать молодую маму с бриллиантовым обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки во время прогулки в Калифорнии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Известно, что Калкин и Сонг познакомились в 2017 году во время съемок фильма "Похмелье в Таиланде". У звезд почти сразу закрутился роман, который они долго не комментировали.

В 2018 году актер признался в одном из интервью, что хотел бы создать семью "именно с этой девушкой". А Сонг отмечала, что она очень счастлива рядом с Калкиным. В прошлом году у них родился сын, которого назвали в честь покойной сестры мужа – Дакота.

Отметим, что для Калкина это второй брак. В 1998 году он женился на актрисе Рэйчел Майнер, однако их отношения закончились через четыре года.

Инсайдеры, приближенные к звезде, рассказали, что с новой избранницей он готовится к свадьбе.

Кратко о звездах:

Маколей Калкин – американский актер, один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда. Стал знаменит благодаря главным ролям в комедиях "Один дома" и "Богатенький Ричи". На пике своей популярности считался лучшим детским актером со времен Ширли Темпл.

Бренда Сонг – американская актриса, продюсер и фотомодель. Звезда подросткового ситкома "Жизнь Зака и Коди", за роль которой получила премию Young Hollywood Awards. Обладательница нескольких других наград, среди которых Phoenix Film Critics Society, Palm Springs International Film Festival и Hollywood Awards.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маколей Калкин стал моделью модного бренда Gucci. Перед зрителями актер появился в гавайской рубашке с морским принтом.