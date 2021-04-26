Лучшие наряды премии 'Оскар-2021'. Фото

В ночь с 25 на 26 апреля прошла американская премия "Оскар-2021". Несмотря на пандемию коронавируса, многие знаменитости все же посетили красную дорожку и похвастались дорогими роскошными нарядами.

Мероприятие проходило в двух локациях – в знаменитом Dolby Theatre и на железнодорожной станции Union Station в Лос-Анджелесе. OBOZREVATEL собрал лучшие образы на кинопремии "Оскар-2021" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кэрри Маллиган для выхода в свет выбрала длинное платье золотистого цвета от бренда Valentino Couture.

Лесли Одом-младший также предпочел золотой костюм с рубашкой в тон.

Музыкант Questlove ограничился только одной золотой деталью – зато сразу выдающейся: он надел в пару к костюму золотые кроксы.

Ариана Дебозе вышла на публику в ярком оранжевом платье с вырезами.

Колман Доминго решил удивить всех своим образом, поэтому предпочел ярко-розовый костюм, золотистые украшения и черные лакированные туфли.

Тиара Томас пришла на премию в белоснежном костюме с глубоким вырезом в зоне декольте. Она подчеркнула образ колье.

Мария Бакалова также выбрала для красной дорожки длинное пышное платье белого цвета с откровенным вырезом в зоне груди.

Аманда Сейфрид вышла в свет в ярко-красном платье с пышной юбкой. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной прической.

Андра Дэй пришла на премию "Оскар-2021" в золотистом платье, босоножках и аксессуарах такого же оттенка.

Трэйвон Фри пришел в пиджаке с именами афроамериканцев, погибших от рук американских полицейских, на подкладке.

Зендая выбрала для выхода в свет яркое желтое платье с вырезом в области живота.

Хэлли Берри появилась на публике в брендовом платье Dolce & Gabbana. Кроме того, актриса удивила всех сменой имиджа – она сделала новую стрижку.

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2021" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

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