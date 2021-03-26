Лорак показала подтянутый пресс в коротком топе. Фото

София Ковнир Люди 15:30, 26.03.2021

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои формы в спортивном костюме.

Знаменитость позировала на камеру в обтягивающем наряде. Соответствующие фото артистка опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, для занятий спортом Лорак выбрала лосины черного цвета и короткий топ с длинными рукавами, который украшал небольшой рисунок в зоне декольте. В кадре на фоне виднеются гантели и различные тренажеры.

"В суете дней очень важно найти время, чтобы воссоединиться с собой, настроить свои внутренние антенны на гармонию, любовь и спокойствие. Притягиваем успех положительными мыслями, разминаем тело и открываем потоки изобилия любви и успеха", – подписала снимки звезда.

Ани Лорак похвасталась фигурой
Instagram/Ани Лорак
Ани Лорак показала фигуру в спортивном костюме
Instagram/Ани Лорак

Пользователи сети оценили новые фото певицы и восхитились ее фигурой, поэтому оставили под постом множество комплиментов.

"Как же вы вдохновляете! Посмотрев на это фото, сразу же захотелось в спортзал", "Вы в прекрасной форме", "Самая лучшая!", "Шикарная фигура", – пишут люди в комментариях.

Пользователи сети оценили новые фото певицы
Скриншот
Лорак засыпали комплиментами
Скриншот
В сети оценили фигуру Лорак
Скриншот

  • Ани Лорак – это украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

  • После посещения оккупированного Крыма Лорак получила волну критики от украинцев. Концерты артистки начали бойкотировать, а в СМИ освещали эти события. Поэтому звезда приняла решение о переезде в Россию, где до сих пор гастролирует и получает премии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.

  • Также Лорак появилась в пикантном образе. Знаменитость сидела на стуле в кружевном наряде, укутавшись в плед.

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