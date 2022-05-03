Лорак, Брежнева и Меладзе не будут выступать перед россиянами на турецком курорте: в отеле прояснили ситуацию

В СМИ появилась информация о том, что украинские музыканты Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак вместе со своими коллегами из РФ, где они работали долгие годы, выступят на турецком курорте перед российской публикой. Однако в отеле эту информацию опровергли. По словам администрации, афиши с заявленными артистами – фейк.

Более того, в гостиничном комплексе отменили все запланированные ранее концерты в связи с ситуацией в мире, пишет "МК". Списки звезд, которые якобы должны выступать в Турции весной и летом 2022 года, опубликованные изданием "Главред", вероятнее всего, старые.

Помимо Лорак, Брежневой и Меладзе, которые после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину выехали из страны-агрессора, на фейковой афише также были представлены украинский дуэт Artik & Asti, певица родом из Ужгорода Елка, уроженец Донецка Артур Пирожков, российские исполнители Сергей Лазарев, Дима Билан и другие.

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"Из-за сложившейся ситуации в мире концерты отменены, по причине не зависящей от отеля. На нашем официальном сайте можете посмотреть достоверную информацию. Фото с датами концертов, которое растиражировали СМИ – это не наш официальный сайт", – прокомментировали ситуацию в отеле.

Стоит отметить, что российские СМИ резко отреагировали на фейковую новость о выступлениях украинских звезд перед россиянами. Пропагандисты раскритиковали Брежневу и Меладзе за публичное осуждение агрессии Кремля и убийственной войны, а также Лорак, которая заявила "о любви к Украине". "Звезды, негативно высказывающиеся о спецоперации, не отказались петь для русской публики", – писали издания до того, как выяснилась правда.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украино-турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, а по совместительству бывший супруг Ани Лорак, встретился в Турции со своей 10-летней дочерью Софией. О местонахождении звездной мамы, которая с 24 февраля так и не высказала четкую антивоенную позицию, ничего неизвестно.