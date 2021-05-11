Лопес засняли с экс-возлюбленным Аффлеком во время их совместного отпуска. Фото

Известная американская певица Дженнифер Лопес, которая не так давно объявила о расставании с профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом, была замечена в компании своего бывшего возлюбленного – актера Бена Аффлека. Папарацци засняли пару в машине и во время посадки в самолет.

Соответствующие фото опубликовало издание Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Согласно источнику, звездная пара направлялась из Лос-Анджелеса, где Аффлек неоднократно проводил время с Лопес в ее особняке.

По словам других инсайдеров, пара провела время вместе около недели в Yellowstone Club – частный клуб, горнолыжный курорт и гольф-курорт.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бен Аффлек намерен возобновить романтические отношения с экс-возлюбленной Дженнифер Лопес. Актер расстался со своей девушкой Аной де Армас в январе и теперь "ждет своего часа", чтобы сделать первый шаг в отношениях с Дженнифер.

Звезды познакомились на съемках фильма в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

На данный момент оба остались без партнеров, поскольку недавно певица заявила о том, что расстается с бейсболистом Алексом Родригесом спустя четыре года отношений. Знаменитости объяснили свое решение тем, что у них гораздо лучше получается дружить, нежели быть парой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес готова начать отношения лишь с тем мужчиной, которому она сможет полностью доверять. По словам инсайдеров, знаменитость ищет партнера, который не вызовет у нее сомнений даже когда они будут находится порознь в какой-то момент.