Лопес показала стройные ноги, лежа в постели. Фото

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в домашнем образе.

Знаменитость позировала в белоснежном халате, лежа в постели. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, сейчас Лопес находится в Доминикане. Она показала кадр, на котором лежит в расслабленной позе, одетая в белый халат. Кроме того, звезда выставила свои длинные ноги и облокотилась на подушку.

Также певица собрала волосы в пучок, выпустив передние пряди, и сделала макияж.

"Моменты перерывов – одни из моих любимых", – написала Лопес.

Пользователи сети восхитились снимком певицы и засыпали ее комплиментами.

"Почему ты такая идеальная?", "Божественная", "Красота", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Ранее Лопес продемонстрировала стройную фигуру, и показала, что почти не изменилась за 20 лет.

Позже певица засветила голую грудь на фотосессии для Elle. Лопес позировала в ярко-розовом длинном платье, верх которого просвечивался.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками видео, на котором показала себя с утра без макияжа. Также 51-летняя знаменитость продемонстрировала, как ухаживает за лицом.