Лопес показала стройные ноги, лежа в постели. Фото
Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в домашнем образе.
Знаменитость позировала в белоснежном халате, лежа в постели. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).
Так, сейчас Лопес находится в Доминикане. Она показала кадр, на котором лежит в расслабленной позе, одетая в белый халат. Кроме того, звезда выставила свои длинные ноги и облокотилась на подушку.
Также певица собрала волосы в пучок, выпустив передние пряди, и сделала макияж.
"Моменты перерывов – одни из моих любимых", – написала Лопес.
Пользователи сети восхитились снимком певицы и засыпали ее комплиментами.
"Почему ты такая идеальная?", "Божественная", "Красота", – пишут люди в комментариях.
Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.
Ранее Лопес продемонстрировала стройную фигуру, и показала, что почти не изменилась за 20 лет.
Позже певица засветила голую грудь на фотосессии для Elle. Лопес позировала в ярко-розовом длинном платье, верх которого просвечивался.
Также смотрите, как выглядят вечно молодые звезды Голливуда. Среди них – Дженнифер Лопес, Холли Берри и многие другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками видео, на котором показала себя с утра без макияжа. Также 51-летняя знаменитость продемонстрировала, как ухаживает за лицом.