Лодыгин, который назвал Kalush Orchestra людьми с гор, призвал украинцев не ссориться: это на руку России

Судья национального отбора на Евровидение 2022 Ярослав Лодыгин, попавший скандал из-за сравнения группы KALUSH Orchestra с "людьми из гор и лесов", призвал украинцев не ссориться, а объединиться. По его словам, раздор среди граждан могут использовать российские технологи.

Соответствующее сообщение появилось на странице члена правления "Суспільного" в Facebook. Также он отметил, что общественный вещатель и его семья сейчас переживают сложный период (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Лодыгин добавил, что свою позицию о баллах и сравнения коллектива KALUSH Orchestra с "лесными людьми" он уже обьяснил на пресс-конференции "Суспільного" накануне.

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"Друзья, не забывайте, что это песенный конкурс, и не забывайте, как наш малейший раздор используют технологи России, даже если речь идет о песенном конкурсе. Пора объединяться, а не ссориться", – говорится в сообщении.

Он также поблагодарил своих подписчиков и зрителей конкурса за поддержку в "это непростое для него, его семьи и "Суспільного" время".

В комментариях, на вопрос к каким именно украинцам обратился автор – из лесов или из степов, Лодыгин в шутку ответил, что к "лесо-степовым".

Кроме того, звезда добавила переписку со знакомым, с благодарностью от военнослужащих, которые смотрели трансляцию с членом жюри в окопах, а Лодыгин написал, что "выгребает" за людей с гор.

Напомним, что фанаты KALUSH Orchestra обвинили Ярослава Лодыгина в продажности и необъективной оценке коллектива. Им также не понравился комментарий в сторону группы при присуждении баллов от жюри.

Кратко о звездах:

Ярослав Лодыгин – украинский режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель радио "Аристократы". С августа 2019 член правления ПАО "НСТУ", ответственный за "UA: Первый" и "UA: Культура". С 2019 года академик Европейской киноакадемии, а также член жюри Евровидения 2022 года на национальном отборе в Украине.

KALUSH Orchestra – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Участниками группы являются: Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист и ТС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции членов правления "Суспільного" Ярослав Лодыгин прокомментировал скандал вокруг колектива и хейт в свою сторону. Судья подчеркнул, что оценка 3 балла была его субъективным мнением, на которое он имеет право.