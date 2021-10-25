LOBODA в свадебном платье появилась на показе Бичоллы Тетрадзе. Фото

В понедельник, 25 октября, украинская певица Светлана Лобода впервые появилась на людях в роскошном свадебном платье. Артистка закрывала показ грузинского дизайнера Бичоллы Тетрадзе.

С иностранным модельером звезда знакома уже более 5 лет, поэтому с радостью согласилась показать на себе образ из его новой коллекции "Сон в летнюю ночь". Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Светланы Лободы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что дизайнер пригласил на показ не просто моделей, а своих муз и близких подруг, в том числе украинских топ-моделей Юлиану Дементьеву и Эллу Кандыбу.

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Как и полагается, вокалистка вышла размеренным шагом под вальс Мендельсона, а вокруг подиума играл живой оркестр.

Макси-платье с длинными рукавами было полностью расшито объемными цветами и тянулось по полу небольшим шлейфом. Модели сделали легкие локоны, которые подчеркнули ее естественную красоту.

В пресс-службе певицы намекнули на то, что совсем скоро фанаты смогут увидеть Светлану в белом наряде снова, но уже не на Fashion Week.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода призналась в новом романе. Артистка очень влюблена и надеется, что это чувство не будет покидать ее вечность.