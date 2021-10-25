LOBODA в свадебном платье появилась на показе Бичоллы Тетрадзе. Фото

Катерина Малай
Катерина Малай
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LOBODA в свадебном платье появилась на показе Бичоллы Тетрадзе. Фото

В понедельник, 25 октября, украинская певица Светлана Лобода впервые появилась на людях в роскошном свадебном платье. Артистка закрывала показ грузинского дизайнера Бичоллы Тетрадзе.

С иностранным модельером звезда знакома уже более 5 лет, поэтому с радостью согласилась показать на себе образ из его новой коллекции "Сон в летнюю ночь". Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Светланы Лободы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что дизайнер пригласил на показ не просто моделей, а своих муз и близких подруг, в том числе украинских топ-моделей Юлиану Дементьеву и Эллу Кандыбу.

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Как и полагается, вокалистка вышла размеренным шагом под вальс Мендельсона, а вокруг подиума играл живой оркестр.

Макси-платье с длинными рукавами было полностью расшито объемными цветами и тянулось по полу небольшим шлейфом. Модели сделали легкие локоны, которые подчеркнули ее естественную красоту.

В пресс-службе певицы намекнули на то, что совсем скоро фанаты смогут увидеть Светлану в белом наряде снова, но уже не на Fashion Week.

Светлана Лобода закрывала показ Бичоллы Тетрадзе
Светлана Лободе перед показом
Светлану Лободу пригласили продемонстрировать свадебное платье
Светлана Лобода вышла на показ под вальс Мендельсона

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода призналась в новом романе. Артистка очень влюблена и надеется, что это чувство не будет покидать ее вечность.

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