Лобода сверкнула длинными ногами, лежа в кровати. Фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая на данный момент живет в России, поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала, лежа в кровати, в пикантном образе.

Знаменитость предстала в черном платье с вырезом. Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, артистка продемонстрировала длинное платье черного цвета с вырезом сбоку. Кроме того, наряд украшало красивое кружево. Также Лобода обула стильные босоножки на каблуке, распустила волосы и надела украшения.

"Пятница. Вечер", – коротко подписала кадры певица.

Фанаты оценили образ Лободы и отметили, что она выглядит прекрасно.

"Шикарная девушка", "Прекрасная", "Светлана Сергеевна, вы безусловно самая прекрасная", "Цветете! От Вас веет и накрывает счастьем", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Ранее знаменитость оскандалилась на музыкальной премии "Золотой граммофон". Артистка должна была выступить на мероприятии, однако не вышла на сцену.

25 февраля этого года Лобода поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в Киеве. Она отметила, что это ее любимый город.

В мае 2017 года одесские активисты сорвали сольный концерт Светланы Лободы, которая, несмотря на агрессию Кремля по отношению к Украине, не стала отказываться от "высоких наград" и гастролей в России. В сентябре 2017-го Лобода планировала снова дать концерт в Одессе, однако вскоре его отменили. С тех пор певица не выступала в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода показала совместное фото с коллегой Верой Брежневой. На нем артистки запечатлены в объятиях друг друга в момент обмена поцелуями в щеку.