LOBODA рассказала, какие подарки получили ее дети в новогоднюю ночь

Украинская певица LOBODA в роли Деда Мороза устроила своим дочерям Еве и Тильде новогоднее чудо в ночь с 31 на 1 число. Дети получили долгожданные подарки, связанные со своими увлечениями.

О том, как в семье исполнительницы отметили Новый год, Светлана рассказала OBOZREVATEL. Оказалось, что для эффекта сказки звезда даже придумала специальный способ "транспортировать" письма с желаниями в Лапландию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В семье артистки существует традиция – канун Нового года дети оставляют свои списки пожеланий в морозильной камере, откуда мама их забирает и отдает Деду Морозу. Этот год не стал исключением, потому девушки получили свои подарки.

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Старшая дочь певицы – Ева, увлеченная историей персонажа комиксов Харли Квин и потому лучшим подарком для нее были куклы любимой героини и всевозможные аксессуары с ее изображением.

Маленькая Тильда впервые в 2021 году услышала сказку "Щелкунчик", поэтому ее мечтой было найти под елкой своего любимого героя.

По словам Светланы Лободы, она была счастлива, что может провести этот праздник со своей семьей, организовав настоящую сказку для детей. Кроме новогодних подарков к ним пришли также приглашенные гости.

Вечер прошел в компании Дедушки Мороза и Снегурочки, для которых Ева и Тильда подготовили стихи, пели песни, танцевали, за что и получали свои долгожданные подарки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Светлана Лобода перед Новым годом порадовала также детей киевского "Охматдета". В праздник Дня святого Николая артистка закупила оборудование для отделения ортопедии и травматологии.

Коротко о звезде:

Светлана Лобода – певица заслуженная артистка Украины. В 2009 году представляла Украину на 54-м песенном конкурсе "Евровидение" в Москве с песней "Be My Valentine!", где заняла 12 место. До начала своей сольной карьеры была кратковременной участницей таких украинских групп "Капучино" и "ВИА Гра". Кроме музыки, занимается дизайном собственной линии одежды.