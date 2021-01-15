Литва решила внести Киркорова и Шуфутинского в "черный список" российских пропагандистов

Литва рассматривает возможность запрещения въезда в страну исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому, считая, что их выступления являются инструментом "мягкой российской политической пропаганды".

Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. Отмечается, что вопрос о запрете въезда российским артистам поднялся после того, как стало известно, что организаторы их гастролей в Литве, которые не состоятся из-за пандемии коронавируса, получили компенсацию на покрытие убытков по отмене запланированных концертов.

По словам инсайдеров, такие выплаты назначаются и организаторам других отозванных культурных мероприятий, однако случай исполнителей из РФ вызвал скандал в литовских СМИ. В связи с этим в стране создали рабочую группу, которая решит, можно ли расширить списки невъездных лиц.

К слову, Шуфутинский уже отреагировал на скандал. Он отметил, что не считает себя пропагандистом.

"Ну какая пропаганда?! Какую пропаганду может нести песня "Третье сентября"? Это глупость, я даже не хочу обращать на это внимание", – заявил он, передает издание "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины внесла в "черный список" российского актера Алексея Гуськова. Как выяснилось, артист неоднократно посещал временно оккупированный Крым, а также откровенно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина.