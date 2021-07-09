Леся Никитюк засветилась на Atlas Weekend: звезда стояла в толпе и подпевала Сердючке. Фото и видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк посетила масштабный фестиваль Atlas Weekend, где послушала выступление Верки Сердючки. Знаменитость вышла на публику в коротких шортах и топе.

Соответствующие снимки и видео она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили образ звезды и засыпали ее комплиментами.

Никитюк появилась перед подписчиками в джинсовых коротких шортах, топе и белой рубашке. Свой образ ведущая дополнила небольшой сумкой и босоножками. В ролике видно и слышно, как знаменитость подпевала песни Сердючки.

"Вчера был разрыв! Спасибо Атласу за эмоции, за Верку Сердючку. Можно еще? Пожалуйста", – подписала кадры звезда.

Видео дня

Пользователям сети очень понравился лук знаменитости. Многие оставили под публикацией приятные комментарии.

"Леся, непревзойденная, как всегда", "Какая красивая", "Леся, вы супер", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала пикантный образ. Она появилась в белой рубашке, стоя в речке.