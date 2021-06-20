Леся Никитюк в образе секси-рыбачки заставила Дашу Астафьеву заволноваться. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками серией пикантных фото в сексуальном рыбацком образе. Звезда с удочкой в руке заставила заволноваться украинскую актрису Дашу Астафьеву из-за того, что та "забирает ее хлеб".

Соответствующие кадры появились на странице Никитюк в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Перед камерой звезда появилась в латексном боди и резиновых ботфортах. Талию телеведущая подчеркнула двумя оранжевыми ремнями, к которым крепятся необычные сумочки.

Знаменитость предстала перед поклонниками с удочкой в руках в речке, демонстрируя свои сексуальные формы.

"Если вы думаете, что я рекламирую удочку или сапоги для рыбалки, то вы ошибаетесь, я рекламирую себя", – подписала пикантные снимки ведущая.

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Поклонники оставили множество лестных комплиментов под снимками Никитюк в латексном боди. В свою очередь прокомментировала кадры и звезда Астафьева, сообщив о том, чтобы Леся "не забирала ее хлеб", поскольку Даша также любит опубликовывать пикантные снимки в соцсетях.

"Еще никогда рыбалка не была такой сексуальной. На такую удочку должны ловится только гламурные рыбы", "Я б порыбачил с такой девушкой", "Фото-супер, женщина-мечта", – писали поклонники в фотоблоге.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.