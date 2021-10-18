Леся Никитюк в бикини вспомнила лучшие моменты своего 33-летия. Фото

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников фотографиями за прошедший год. Знаменитость решила вспомнить лучшие моменты своего 33-го года, в честь дня рождения, который будет отмечать во вторник, 19 октября.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Телефон напомнил, что у меня завтра день рождения. Решила вспомнить лучшие моменты", – написала Никитюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Телеведущая опубликовала серию фото, которые были сделаны в течении года. Среди них, есть снимки, на которых Никитюк в бикини позирует на камеру, вместе с козой, в гримерке, где демонстрирует яркий образ и другие.

Видео дня

Поклонники уже успели оценить фотографии знаменитости и засыпали ее комплиментами, а также некоторые начали поздравлять Никитюк с 34-летием.

"Год был насыщенным, а новый будет круче", "Здоровья и удачи вам", "Крутые фотки", "Шестое фото лучшее", "Красотка", "Классная", "С наступающим", "Ты крутая", "Леся, ты просто огонь", "Какая кошка", "Эти ноги шикарные", "Леся вы прелесть", "С наступающим", "С днем рождения, здоровья вам", "Красивая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Украинская телеведущая Леся Ивановна Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Известна по телепередачам "Орел и решка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?", "Леся ЗдЭся" и другие.

В 2017 году выиграла премию "Самой успешной женщины года" в категории "Телеведущая года". В 2018 году одержала победу премии "Cosmopolitan Awards" в категории "Ведущая года".

О личной жизни Никитюк не спешит делиться подробностями. Известно, что в 2017 году она собиралась выйти замуж за своего соседа по лестничной клетке, однако через несколько лет стало известно, что свадьбы не будет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Леся Никитюк удивила своих фанатов сменой имиджа – она появилась с розовыми длинными волосами. О том, как выглядела ведущая, можно прочитать по ссылке тут.