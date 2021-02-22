Легендарная группа Daft Punk объявила о завершении карьеры

Легендарная французская группа Daft Punk объявила о завершении своей музыкальной карьеры. Коллектив распался спустя 28 лет с начала творчества.

Daft Punk основали в 1993 году. О распаде группы сообщили на странице в Twitter Pitchfork. Также соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что Daft Punk достигли значительного успеха к концу 90-х на волне движения хаус-музыки во Франции, создав собственное звучание, смешав элементы электро, хауса, диско и синтипопа. Оказали значительное влияние на формирование собственно французского хауса.

Daft Punk славятся своими тщательно проработанными живыми выступлениями, в которых визуальные элементы и спецэффекты составляют единое целое с музыкой. Важную роль в их творчестве играет визуальная составляющая подачи истории, переплетающаяся с музыкой, к примеру, ношение костюмов роботов на публике и во время живых выступлений.

Напомним, ранее популярный французский ди-джей Педро Винтер, он же Busy P и бывший менеджер группы Daft Punk, записал новый трек с американским певцом Майером Хауторном. Клип к песне музыканты сняли в Киеве.

Также Барак Обама снялся в шутливом видео, где "спел" один из популярных хитов – Get Lucky от Daft Punk. Президентское "исполнение" сингла сразу же стало очень популярным и собрало более миллиона просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, клип на песню Get lucky французской группы Daft Punk в исполнении ансамбля песни и пляски МВД России за сутки набрал на сервисе YouTube более 650 тысяч просмотров и 12 тысяч "лайков".