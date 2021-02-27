Леди Гаге вернули собак, похищенных после стрельбы

Американской певице Леди Гаге после того, как в ее выгульщика собак четыре раза выстрелили в грудь, вернули похищенных бульдогов. Как оказалось, нашла животных на улице женщина, довольно далеко от места похищения.

По данным департамента полиции Лос-Анджелеса, которые опубликовали в Twitter информацию о возврате двух собак Леди Гаги, животные были переданы в местный полицейский участок, а позже их отдали представителями певицы.

Также уточняется, что женщина, вернувшая собак, никак не связана со злоумышленниками. На данный момент поиски грабителей продолжаются.

Ранее Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов за возвращение ее собак после того, как их похитили.

К слову, Леди Гага – обожает собак, особенно породу бульдогов. Она даже появлялась с домашними питомцами на публике. Так, актриса выходила с собаками на церемонии American Music Awards и присутствовала на шоу Super Bowl Halftime 2017.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,Леди Гага снялась в яркой фотосессии, представ в новом образе. Соответствующие фотографии появились на ее странице в сети.