Леди Гага засветилась в свадебном платье. Фото

Американская певица Леди Гага была замечена на съемках в Италии драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи" в шикарном белом свадебном платье.

Соответствующие фото опубликовали на странице в Instagram киноленты (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На кадрах знаменитость шла в церковь.

Так, Гага появилась на публике в наряде, украшенном красивым кружевом, бисером и длинным шлейфом. Ее образ дополняли фата и объемная прическа. Кроме того, звезда была обута в белые туфли с острым носом на шпильке.

Певица засветилась в свадебном платье instagram/theguccimovie

Гага снимается в новом фильме instagram/theguccimovie

Отметим, что "Дом Гуччи" – это предстоящий художественный фильм Ридли Скотта. Его премьера намечена на ноябрь 2021 года.

Литературной основой сценария фильма стала книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Центральное событие – убийство Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.

Леди Гага – американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records.

Гага появилась в белом длинном платье instagram/theguccimovie

Гага в свадебном платье и фате instagram/theguccimovie

Свадебный образ Леди Гаги instagram/theguccimovie

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская певица и актриса Леди Гага снялась в яркой фотосессии, представ в новом образе.