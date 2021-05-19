Квиткова с мужем снялась в откровенной фотосессии и призналась, готова ли к родам

Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова в новой фотосессии появились в полуобнаженном виде. Так, Даша позировала в светлых джинсах и темном бюстгальтере, тогда как Никита был только в джинсах. Также Квиткова рассекретила, что с нетерпением ждет тот день, когда станет мамой.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Будущие родители были запечатлены в тот момент, когда нежно смотрели друг другу в глаза.

Избранница Добрынина также рассказала, как чувствует себя на 32-й неделе беременности. Она поделилась, что у нее уже появились тренировочные схватки.

"Стартовала ровно 32 неделя моей беременности, а это значит, что мы все ближе к встрече с нашим сыном. Боюсь ли я? Нет. У меня нет ни малейшего страха перед родами, я наоборот с трепетом жду этого дня. Тренировочные схватки появились, но так, как у меня болевой порог высокий, я думала, что просто болит кишечник или низ живота", – объяснила подробнее Квиткова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Квиткова раскрыла детали беременности и показала трогательное фото с мужем. Она опубликовала снимок, на котором продемонстрировала округлившийся живот. Отметим, что Даша позировала в белье и удлиненной рубашке, а Никита – в белой футболке.