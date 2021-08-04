Ксения Мишина – о своем диагнозе: мне очень сложно
Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина призналась, что ей поставили диагноз "спазм мышц". По словам звезды, спина болит очень сильно, однако она продолжает ездить на съемки и работать в обычном режиме.
На своей странице в Instagram знаменитость обратилась к поклонникам с просьбой посоветовать хорошего массажиста или реабилитолога. Она также уточнила, что проблемы со здоровьем появились из-за сильной усталости и стрессов (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"Мне здесь поставили диагноз – спазм мышц. Я просто не могу разогнуться. Мне очень сложно. Так болит спина, это какой-то ужас. И вчера все врачи, которые были у меня на площадке, сказали, что это психосоматика, что я просто очень устала и надо отдыхать", – сказала Мишина в своих stories.
Коротко о знаменитости:
Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.
В середине июля этого года актриса выложила пост, в котором заявила, что расстается с Александром. Причину разрыва отношений она уточнять не стала. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – говорилось в публикации Мишиной.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина удивила своих поклонников новостью о судействе в шоу "Україна має талант". Звезда отметила, что судить одновременно здорово и сложно. Она добавила, что у нее непростой период в жизни и сейчас много чего изменилось.