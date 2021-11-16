Клетка для пыток 'плохих девочек' и стены с кровью и вагинами: стало известно о новых извращениях Мэрилина Мэнсона

Стали известны новые шокирующие подробности жизни американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Знакомые артиста рассказывают, что в его доме в Западном Голливуде была камера для пыток под названием "Комната плохих девочек", в которую он запирал женщин за мелкие проступки и насиловал.

Об этом сообщается в личном расследовании издания Rolling Stone, которое оно ведет с момента обвинения Брайана Уорнера (настоящее имя звезды) в психологическом и сексуальном насилии, а также принуждении и запугивании женщин.

Люди, которые знали 52-летнего музыканта в разные периоды его жизни, рассказали таблоиду, как он использовал Bad Girls Room и почему его квартиру называют "черным холодильником".

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Несколько человек, работающих с Мэнсоном, описывали стеклянную комнату для пыток как камеру одиночного заключения. Она была в квартире за 10 лет до того, как в ней начал жить рок-исполнитель. Ее построил бывший арендатор в углу одной из спален, однако использовал ее, в отличии от звезды, в качестве студии звукозаписи.

Если Мэрилин начинал злиться на вою подружку – она оказывалась внутри камеры на длительный срок. Бывшая девушка знаменитости, модель Эшли Морган Смитлайн, обвинившая его в насилии и незаконном заключении, утверждала, что он неоднократно заставлял ее находиться взаперти несколько часов.

"Даже если бы я кричала, меня бы никто не услышал. Ты сражаешься, а он наслаждается борьбой. Я научилась не бороться с этим, потому что это давало ему то, чего он хотел. Я просто отключалась на это время, уходила куда-то мыслями", – рассказала Эшли прессе.

Мэнсон и сам в одном из своих интервью за 2012 год вспоминал комнату словами: "Если кто-то плохо себя ведет, я могу запереть его в звукоизолированном пространстве".

Бывшая помощница артиста Эшли Уолтерс поделилась, что ее босс всегда хвастался этим местом. Многим знакомым он гордо рассказывал, что держал там "плохих девочек", но люди воспринимали это за "особенный юмор" эксцентричного рокера.

В отчете Rolling Stone один человек, посетивший жилье Мэнсона, утверждал, что в квартире музыканта "повсюду были вагины". Вся мебель, ковры и шторы были черного цвета, якобы для того, чтобы в помещение не попадал солнечный свет в течение всего дня". А стены "украшали кровь, свастики и фотографии из порно-журналов".

"Температура поддерживалась низкой. Если кто-то установил термостат выше 65 градусов, Мэнсон устраивал истерики и разрушал мебель", – сообщает инсайдер издания.

Звезды и бывшие подруги Мэнсона назвали его жилье "черным холодильником" и "шкафчиком для мяса".

Напомним, все больше женщин, в том числе звезда "Игры Престолов" Эсме Бьянко и актриса "Мира Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд, обвинили Мэнсона в сексуальном насилии. Адвокаты музыканта назвали все факты сфабрикованными, утверждая, что звезду "смешали" с его сценическим образом.

Коротко о знаменитости:

Мэрилин Мэнсон – американский рок-певец, композитор, актер, художник и бывший музыкальный журналист.

Основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson.

Его сценический псевдоним появился из сложения имен двух американских знаковых фигур – актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Мэрилин Мэнсон, который в мае получил от полиции ордер на арест за нападение на видеооператора, решил добровольно сдаться правоохранительным органам.