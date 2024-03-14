Красота – страшная сила. 'Королева Дальнего Востока', которая будет бороться за титул 'Миссис Россия', стала посмешищем в сети. Фото

На днях в российском Хабаровске прошел конкурс красоты "Королева Дальнего Востока", где определили победительницу – Елену Наговицину. "Красавицу"-россиянку, которая поедет в Москву соревноваться во всероссийском конкурсе, мгновенно высмеяли в сети.

Пользователи обозвали победительницу "чудовищем" и предположили, что за корону покровителю потенциальной "Миссис РФ" пришлось занести судьям немалую сумму. Посты появились в X (ранее Twitter).

Новоизбранная "Королева Дальнего Востока" обошла 29 участниц и теперь представит свой регион на конкурсе "Миссис Россия" в Москве в июне. Если она победит и в столице, дальше – международный конкурс.

На странице организаторов шоу Елену Наговицыну описывают как основателя благотворительного фонда "БлагоДарю" и эксперта в сфере недвижимости. Она работает уже более 25 лет.

Как пишут российские СМИ, победительницу начали травить сограждане на странице организации "Вконтакте".

Там ее якобы называют "страхолюдиной" и "чудищем". В других соцсетях к жительнице Хабаровска отнеслись не менее "приветливо", цитируя русского поэта Семена Надсона.

"Рубрика "Красота – страшная сила", "Нет, ну мы знали, конечно, что красота – это страшная сила, но не настолько же бл*ть", "Королева Дальнего Востока. Живите теперь с этим", "Я вот думаю, сколько нужно занести за такую красоту?" – высказались в сети.

Ранее OBOZ.UA писал, что в прошлом году в России избрали главную замужнюю "красотку" всей страны. Титул "Миссис Россия 2023" завоевала модель и певица, чьи фото без фотошопа шокировали даже россиян.

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