Козловского пикантно раздели на камеру. Видео
Украинский певец Виталий Козловский с размахом отметил свое 36-летия. Так, в сети появилось видео празднования, на котором артиста пикантно раздевает женщина.
Соответствующий опубликовали в соцсети Instagram. На нем можно увидеть, как Козловский сидит на стульчике с бокалом вина, пока некая женщина расстегивает ему пуговицы на рубашке. В то время подруга артиста Алина Гросу исполняла песню You Can Leave Your Hat On для пущей атмосферы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Это было горячо", – прокомментировали видео.
Напомним, что Виталий Козловский – украинский певец, Заслуженный артист Украины. Победил в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году, с песней "Чорнобривці". Участвовал в конкурсе "Новая волна" в 2004 году. 18 марта 2010 года принимал участие в национальном отборе участников конкурса Евровидение 2010.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее украинский певец Виталий Козловский признался, что первый секс у него был очень рано – в семь лет. Так, по словам артиста, интимная близость у него произошла с подругой, которая была на 3 года старше его.
Также Козловский раскрыл правду о своей сексуальной ориентации. Откровенное заявление артист сделал в эфире программы "Зірковий шлях".
В сети показали, как выглядел украинский певец Виталий Козловский в начале своей творческой карьеры. Так, в 2000-х он имел совершенно другой имидж.