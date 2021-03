Козловского пикантно раздели на камеру. Видео

Украинский певец Виталий Козловский с размахом отметил свое 36-летия. Так, в сети появилось видео празднования, на котором артиста пикантно раздевает женщина.

Соответствующий опубликовали в соцсети Instagram. На нем можно увидеть, как Козловский сидит на стульчике с бокалом вина, пока некая женщина расстегивает ему пуговицы на рубашке. В то время подруга артиста Алина Гросу исполняла песню You Can Leave Your Hat On для пущей атмосферы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это было горячо", – прокомментировали видео.

Напомним, что Виталий Козловский – украинский певец, Заслуженный артист Украины. Победил в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году, с песней "Чорнобривці". Участвовал в конкурсе "Новая волна" в 2004 году. 18 марта 2010 года принимал участие в национальном отборе участников конкурса Евровидение 2010.

Как сообщал OBOZREVATEL: