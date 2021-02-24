Козловский в начале карьеры и сейчас: в сети показали фото

В сети показали, как выглядел украинский певец Виталий Козловский в начале своей творческой карьеры. Так, в 2000-х он имел совершенно другой имидж.

Соответствующее фото опубликовали на странице в Instagram "Зірковий шлях". Поклонники артиста оставили множество приятных комментариев под постом (кадр можно посмотреть ниже).

На первом фото Козловского показали с длинными волосами и небольшой бородкой. Певец позировал на камеру в стильной рубашке черного цвета и брюках с модным поясом.

На втором кадре видно, что Козловский за несколько лет изменил свой имидж. Сейчас знаменитость сделал короткую стрижку, но его борода осталась неизменной изюминкой.

Отметим, что в комментариях многие фанаты артиста засыпали его комплиментами. Некоторые считают, что и в начале карьеры, и сейчас Козловский выглядит очень хорошо.

"Для меня он всегда был особенным и самым лучшим!", "Оба образы невероятные!", "И тогда, и сейчас", – пишут люди в сети.

Ранее украинский певец Виталий Козловский признался, что первый секс у него был очень рано – в семь лет. Так, по словам артиста, интимная близость у него произошла с подругой, которая была на 3 года старше его.

Также Козловский раскрыл правду о своей сексуальной ориентации. Откровенное заявление артист сделал в эфире программы "Зірковий шлях".

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