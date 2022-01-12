Кошевой снова женился? В сети появились романтические фото звезды 'Квартала 95'

В сети появились романтические фото украинского комика из студии "Квартал 95" Евгения Кошевого с супругой Ксенией. По кадрам можно сделать выводы, что пара вновь женилась. Однако официально об этом никто не заявил.

Снимки выложили в Instagram "кварталовцы" и супруга актера. На ярких фотографиях Кошевые предстали в белых нарядах – Ксения в легком платье, а Евгений в шортах и рубашке.

Они стояли на побережье, освещенным лучами заката. В руках у Ксении был букет белых цветов.

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Кошевой нежно обнимал супругу. Также пара романтично смотрела друг другу в глаза.

"Я так хочу,чтобы эти моменты не заканчивались.Да, @evgenii.koshevoi?", – отметила под фото Ксения.

"Наши невероятно влюбленные Кошевые", – подписали кадры "кварталовцы".

Как известно, звездная чета отдыхает в теплых краях. Однако, где именно, пара не уточняет.

Отметим, Кошевые вместе с 2007 года. У них есть двое дочерей – Варвара (2008 года рождения) и Серафима (2014 года рождения).

Коротко о звездах:

• Евгений Кошевой – 38-летний украинский актёр кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. Актер "Студии Квартал-95". Родился в Харьковской области. Принимал участие в шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", "Рассмеши комика", "Лига смеха" и другие.

• Ксения Кошевая – 37-летняя супруга Евгения Кошевого. Окончила балетную школу в Москве, танцует в балете Елены Коляденко "Freedom". Занимается своим брендом детской одежды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевые приняли участие в "Поговори со мной" и откровенно ответили на вопросы из личной жизни.