Королевская семья запрещала Меган Маркл выходить на кофе с мамой – СМИ

После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри открываются все новые подробности о их жизни в Британии, за которыми общественность пристально следит. Выяснилось, что когда мама Меган Дория Рэгланд приехала погостить после рождения сына Арчи в мае 2019-го, то им не разрешали даже выйти на прогулку и попить кофе.

Такими подробностями поделился Омид Скоби, соавтор биографической книги про Меган и Гарри "В поисках свободы". Когда родился маленький Арчи, пара переехала в Фрогмор-хаус, что на территории Виндзорского замка. В тот тяжелый для герцогини период она осталась запертой в четырех стенах. Члены королевской семьи запретили ей без особой надобности покидать дом, объясняя это тем, что она теперь "у всех на виду". Об этом пишет издание The Mirror.

Дория Рэгленд не смогла долго гостить в таких условиях, поэтому вскоре отправилась к себе домой. Дочери на прощание она сказала "Ты застряла здесь".

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