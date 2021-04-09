Королевская семья Великобритании изменила фото в соцсетях

В связи со смертью принца Филиппа скорбящие члены королевской семьи заменили свои фотографии в профилях социальных сетей на официальные гербы как знак уважения к герцогу.

Как пишет издание Daily Mail, ранее в аккаунте королевской семьи было изображение улыбающейся королевы Елизаветы ll и принца Филиппа, а теперь там высвечивается герб Соединенного Королевства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кенсингтонский дворец также поменял фото в профиле Instagram, на котором были изображены принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, на свою официальную монограмму.

Кроме того, Кларенс-хаус установил в аккаунте свой герб, заменив фото улыбающихся принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

Отмечается, что веб-сайт royal.uk заменен изображением герцога вместе с официальным заявлением о его смерти и на данный момент недоступен, так как вносятся соответствующие изменения.

Коротко о принце Филиппе:

Принц Филипп – принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I. После женитьбы отказался от титулов и принял британское подданство.

У него с королевой Елизаветой II четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Принц 15 декабря 2016 года побил рекорд долголетия среди мужчин, происходящих от королевы Виктории.

Он ушел от публичной деятельности в августе 2017 года после того, как в течение долгих десятилетий сопровождал повсюду королеву Елизавету II и присутствовал на различных благотворительных мероприятиях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруг Елизаветы II принц Филипп оставил после себя огромное состояние, которое оценивается примерно в $39 миллионов долларов.