Кондратюк – о ситуации с COVID-19 в Дубае: стекла в ресторанах и ношение масок везде

Известный украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк, который недавно заразился коронавирусом, отправился на неделю в Дубай на реабилитацию после болезни. Знаменитость заявил, что ОАЭ входит в тройку наиболее вакцинированных стран после США и Великобритании.

Как рассказал Кондратюк, жители Дубая ходят в защитных масках абсолютно везде, так как за их отсутствие грозит большой штраф. Об этом шоумен написал на своей странице в Facebook.

"Своими глазами видел людей на прогулке вдоль моря в масках. Вредно – скажете вы и доктор Комаровский? Наверное. Но – закон есть закон – скажут вам в ответ жители Дубая", – отметил он.

В отеле, где жил телеведущий, посетители в ресторанах не могут сидеть за столами, которые стоят рядом, а в некоторых они отгорожены прозрачными пластиковыми стеклами.

Кроме того, между парами лежаков на пляжах – 1,5 м расстояния, а в лифтах можно ездить только по два человека, хотя, по словам Кондратюка, семьи передвигались полным составном. При этом если "ты едешь один, то незнакомый человек не заходит".

Шоумен добавил, что все полы моллов, гостиниц и дорожки между оживленными местами имеют надписи: "Держи дистанцию".

"Увидел только несколько человек, у которых маска не на носу. Без масок люди были только у бассейна, на пляже и за столом в ресторане. Если вы в отеле, в аквапарке (половина которого закрыта!), попросите маску, вам ее дают бесплатно. Санитайзер – везде, где можно себе представить. В моллах убраны лавки", – рассказал ведущий.

Важно отметить, что с начала пандемии COVID-19 в ОАЭ умерли 1,5 тысячи граждан (при населении почти 10 млн), а по состоянию на 2 апреля заразились 463 759 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская блогерша София Стужук, которая известна своими домашними родами, отправилась вместе с детьми на отдых в Дубай. Знаменитость рассказала, как нужно сдавать тесты на коронавирус в аэропортах.