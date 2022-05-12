Кондратюк не исключил, что Kalush Orchestra после победы на Евровидении выиграют еще и 'Грэмми'

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк допускает, что после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022, коллектив может претендовать на престижную музыкальную премию "Грэмми". По его словам, украинцы уже давно должны начать выигрывать такие награды.

"После победы на Евровидении 2022 они могут устроить европейский тур, который будет проходить на "ура"... А что будет дальше – посмотрим. Все будет зависеть от музыки. Не исключено, что какой-то мировой продюсер обратит на них внимание, и Kalush Orchestra "загремит" еще так, как никому не снилось в этой стране. Я надеюсь, ведь кто-то из украинцев должен начать выигрывать "Грэмми", – рассказал Кондратюк в интервью для издания "УНІАН".

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Продюсер отметил, что после драйвового выступления Kalush Orchestra в первом полуфинале конкурса ставки букмекеров поднялись до 50%, что практически гарантирует победу Украине.

"У нас есть шанс победить. После первого полуфинала букмекеры подняли ставки до 50%. Это просто какая-то нереальная история, потому что у них нет вероятности выигрыша меньше 1,6. То есть Евровидение-2022 уже можно закрыть", – указал он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидения-2022 в Турине с песней Stefania под номером 6 и сорвали бурные овации публики. Украинский коллектив зажег на сцене и зарядил зрителей положительной энергетикой.

Где и когда смотреть финал песенного конкурса, а также проголосовать за своего фаворита – узнайте в материале.