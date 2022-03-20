Коля Серга унизил Путина в новой версии песни 'Я вам не скажу за всю Одессу'. Видео

Популярный украинский исполнитель и телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, изменил слова в знаменитой рыбацкой песне "Шаланды, полные кефали". В новой версии легендарной композиции вокалист обратился к Путину, отметив, что для одесситов президент-диктатор "обычный поц", а вовсе не угроза, как "для НАТО и ЕС".

Оптимистичный трек Серга разместил на личной странице в Instagram. Премьеру песни он организовал возле Одесского театра оперы и балеты. Артист играл на гитаре, а также ему аккомпанировал скрипач.

В треке музыкант отметил, что одесситы готовы встречать "освободителей", которых даже местные жители с легкостью опустят на дно Черного моря. Путина он тоже пригласил в морскую столицу Украины, однако предупредил – вместо цветов и объятий кремлевский диктатор здесь найдет свою погибель.

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"Не сцыте, подплывайте ближе. Вам всё равно в аду гореть. У нас в Одессе, как в Париже. Увидеть раз и умереть. Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин. В вас никто не верит здесь всерьёз. Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим. А в Одессе вы обычный поц", – пропел Серга.

Меньше чем за сутки видео собрало больше полумиллиона просмотров, а в комментариях тысячи интернет-пользователей оставляли хвалебные отзывы новому шедевру.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских опубликовала в сети новый трек "Я – Украина" о будущем нашей страны, которая выдержит всю боль и расцветет по окончанию войны. Текст для песни написал звездный муж вокалистки – рэпер и продюсер Потап, а музыку супруги создали вместе.

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