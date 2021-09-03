Князь Монако после появления на публике с экс-любовницей рассказал о состоянии своей больной жены

63-летний князь Монако Албер II рассказал о состоянии здоровья своей жены после того, как вернулся из Южной Африки, куда ездил с детьми наведать ее. По его словам, княгиня Шарлин "жаждет поскорее вернуться домой к своей семье".

В интервью американскому таблоиду People князь отметил, что дата возвращения Шарлин в Монако зависит от того, что скажут врачи. По его словам, если процесс ее выздоровления будет идти теми же темпами, она сможет вернуться уже в этом месяце.

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"Она сказала, что, возможно, вернется в конце октября. Но это было до ее последних приемов у врача. Я почти уверен – мы сможем сократить эти сроки. Она готова. Она в шутку сказала, что готова уехать безбилетным пассажиром на корабле, чтобы вернуться в Европу", – рассказал князь Албер.

Он добавил, что состояние его супруги заметно улучшилось после ее последней четырехчасовой операции в середине августа, а также после встречи с детьми на прошлой неделе.

"Конечно, она была очень рада видеть нас и провести время с детьми", – подытожил князь.

К слову, кроме детей, рожденных в браке с Шарлин, у Альбера II есть внебрачные сын и дочь, которые не могут претендовать на престол.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что князь Монако в июле этого года появился на балу Красного Креста в компании экс-стюардессы, с которой у него был роман – пока его супруга лечится в Южной Африке от последствий тяжелой инфекции.