Киркоров после фото с животом заявил, что у него нет лишних килограммов

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Киркоров после фото с животом заявил, что у него нет лишних килограммов

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что быстро набирает вес и так же худеет. По его словам, он не стесняется своей фигуры и считает, что на отдыхе артисты имеют право расслабиться и таким образом засветить реальные формы.

Об этом Киркоров рассказал изданию "Телепрограмма". Знаменитость отметил, когда папарацци фотографируют исподтишка, то из-за них он не может себе позволить отдохнуть на море так, как хочет. Ранее звезду засветили с заметно округлившимся животом.

"Мы на отдыхе не артисты – мы люди, такие же, как и все. Имеем право расслабиться, поесть, выйти из формы – для того, чтобы потом в эту форму войти. Если люди позволяют себе исподтишка что-то сделать, то пусть это остается на их совести. В комментариях под этими видео люди осуждают тех, кто это сделал. Из-за таких ситуаций не могу себе позволить отдохнуть на море так, как я хочу – в шортиках, с пузиком", – сказал певец.

Видео дня
Филипп Киркоров на пляже

По словам исполнителя, он не может себе позволить отдыхать там, где много людей. Поэтому в скором времени он планирует уехать в отпуск с семьей в Грецию, где у него есть вилла. Кроме того, Киркоров считает, что у него нет лишних килограммов.

"Я очень быстро поправляюсь – могу за неделю набрать 10 кг. И так же быстро худею. Сколько дней назад я был на пляже? Две недели прошло – смотрите, уже все в порядке. Просто в 6 вечера я закрываю рот, ну и интервальная диета", – сообщил артист.

Как сейчас выглядит Филипп Киркоров

Коротко о знаменитости:

  • Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, музыкальный продюсер; народный артист РФ. Бывший муж артистки Аллы Пугачевой.

  • Восьмикратный обладатель премии "Овация", пятикратный обладатель награды "World Music Awards" как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий "Золотой граммофон", "Стопудовый хит", "Серебряная калоша".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали видео, на котором продемонстрировали настоящую фигуру российского певца Филиппа Киркорова. Как оказалось, то, что артист выставляет в своем аккаунте, не совсем соответствует реальности.

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