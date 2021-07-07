Киркоров после фото с животом заявил, что у него нет лишних килограммов

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что быстро набирает вес и так же худеет. По его словам, он не стесняется своей фигуры и считает, что на отдыхе артисты имеют право расслабиться и таким образом засветить реальные формы.

Об этом Киркоров рассказал изданию "Телепрограмма". Знаменитость отметил, когда папарацци фотографируют исподтишка, то из-за них он не может себе позволить отдохнуть на море так, как хочет. Ранее звезду засветили с заметно округлившимся животом.

"Мы на отдыхе не артисты – мы люди, такие же, как и все. Имеем право расслабиться, поесть, выйти из формы – для того, чтобы потом в эту форму войти. Если люди позволяют себе исподтишка что-то сделать, то пусть это остается на их совести. В комментариях под этими видео люди осуждают тех, кто это сделал. Из-за таких ситуаций не могу себе позволить отдохнуть на море так, как я хочу – в шортиках, с пузиком", – сказал певец.

Видео дня

По словам исполнителя, он не может себе позволить отдыхать там, где много людей. Поэтому в скором времени он планирует уехать в отпуск с семьей в Грецию, где у него есть вилла. Кроме того, Киркоров считает, что у него нет лишних килограммов.

"Я очень быстро поправляюсь – могу за неделю набрать 10 кг. И так же быстро худею. Сколько дней назад я был на пляже? Две недели прошло – смотрите, уже все в порядке. Просто в 6 вечера я закрываю рот, ну и интервальная диета", – сообщил артист.

Коротко о знаменитости:

Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, музыкальный продюсер; народный артист РФ. Бывший муж артистки Аллы Пугачевой.

Восьмикратный обладатель премии "Овация", пятикратный обладатель награды "World Music Awards" как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий "Золотой граммофон", "Стопудовый хит", "Серебряная калоша".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали видео, на котором продемонстрировали настоящую фигуру российского певца Филиппа Киркорова. Как оказалось, то, что артист выставляет в своем аккаунте, не совсем соответствует реальности.