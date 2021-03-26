Кире Найтли – 36: лучшие роли голливудской актрисы

Голливудская кинозвезда Кира Найтли сегодня, 26 марта, отмечает свой день рождения.

Мало того, что она эталон женской красоты, так еще и талантливая актриса. Уже в 18 лет она сыграла свою первую главную роль в фильме "Пираты карибского моря: проклятие Черной жемчужины". А потом снялась еще в двух фильмах этой франшизи. В результате ее ознаменовали голливудской звездой. Подробней о жизни Найтли – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Быстрый старт Киры Найтли

Что можно говорить о ее карьере, если в 20 лет она была номинирована на премию "Оскар"? А все благодаря съемкам в фильме "Гордость и предубеждение". С тех пор в ее фильмографии больше полусотни работ. Интересно, что самыми запоминающимися ролями оказались те, где Кира играла неуверенных в себе девушек.

Самыми запоминающимися ролями оказались те, где Кира играла неуверенных в себе девушек

Период затишья Киры Найтли

Но не все так гладко шло в жизни Найтли. В 22 года она пережила посттравматическое стрессовое расстройство, из-за которого не могла работать целый год. В связи с этим она хотела бросить киносферу. Но все же спустя немного времени голливудская актриса вернулась на свой звездный Олимп, благодаря поддержке родных.

Кира Найтли обрела личное счастье

Что касается ее личной жизни, то в феврале 2011 года Найтли начала встречаться с музыкантом Джеймсом Райтоном. Они поженились 4 мая 2013 года в Мазане, Франция. У супругов есть две дочери – Эди Райтон (род. в мае 2015 года) и Делайла Райтон (род. в августе 2019 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кира Найтли заявила, что проституция и моделинг – самые прибыльные женские профессии.