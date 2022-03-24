'Кинотавра' в 2022 году не будет. Роднянский отменил крупнейший фестиваль и снова обратился к россиянам из-за войны в Украине

Известный российский продюсер с украинскими корнями Александр Роднянский заявил, что отказывается от проведения фестиваля в 2022 году. Он отметил, что не понимает, как вообще можно говорить о мероприятии, когда Россия ведет агрессивную войну в Украине.

Об этом президент "Кинотавра" рассказал в интервью журналисту Илье Варламову, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Varlamov News, а также он опубликовал большой пост на личной странице в Instagram. Александр Роднянский считает ежегодный фестиваль – "важнейшим и одним из самых старых брендов новой России".

"Я не думаю, что бренду "Кинотавр" имеет смысл продолжать существование в России такой. Я думаю, но я еще не объявлял, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен", – заявил Роднянский в интервью.

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Решение об отмене "Кинотавра" расстроило русских культурных деятелей, но они так ничего и не поняли. В Telegram-канале "Закулиска" написали: "Типа, персональная санкция от Роднянского? Придётся огорчить Александра Ефимовича. И не с такими санкциями справлялись и справляемся. А что до "Кинотавра". Жаль, конечно. И жаль, что позиция и политические, похоже, амбиции когда-то реализовавшегося в России кинопродюсера для него важнее кино".

Позже Роднянский опубликовал пост в Instagram, в котором написал о том, что сегодня, 24 марта, в Украине ровно месяц, как началась война.

"Ровно месяц, как весь мир видит, что делают на территории Украины российские военные: реактивная артиллерия, авиация и крылатые ракеты бьют по гражданским объектам. По жилым домам, по школам, по больницам и роддомам. Вероятно, многие нескоро забудут кадры беременных женщин и новорожденных детей из роддома в Мариуполе, по которому был нанесен ракетный удар. Разбомблен крупнейший русскоязычный город Украины – Харьков. Под бесконечным обстрелом взятый в блокаду Мариуполь, в котором лишенные света, тепла и воды люди, включая детей, уже умирают от жажды и холода", – написал он.

Роднянский добавил, что российские войска бьют по гражданским автомобилям, жители Мариуполя вынуждены хоронить убитых в братских могилах, киевляне при звуках сирен бегут в бомбоубежища, в которых рождаются дети, а также отметил, что более трех миллионов украинцев стали беженцами.

Кроме того, продюсер подчеркнул, что эффективность государственной пропаганды в России, выстроенная за несколько десятилетий, сработала отлично, поскольку значительная часть российского общества поддерживают войну.

"Среди тех, кто поддерживает "спецоперацию", а таких 59%, самый высокий уровень доверия к государственному телевидению – 73%. Среди тех 22%, которые выступают против войны, 85% не верят государственным СМИ", – написал Роднянский.

Президент "Кинотавра" добавил, что несмотря на то, что Украину калечат и разрушают, она выстоит и победит.

"На стороне Украины весь мир. Трагедия России, как ни странно это звучит, много страшнее: великая культура, прошедшая самые большие испытания истории, все глубже погружается в пучину мрака, агрессии и жестокости…", – подытожил он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александр Роднянский высказал разочарование в том, что Российская Православная Церковь поддерживает захватническую войну Путина в Украине. Он привел в пример публичную позицию Папы Франциска.

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